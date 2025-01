L’avversario. Il mercato ha cambiato faccia al Milan di Bonera

Due punti messi in tasca nelle ultime cinque partite e la panchina di Daniele Bonera che ormai scricchiola da diverse settimane. Anzi, da mesi. È certamente un battesimo di fuoco quello in serie C per la squadra ’giovane’ del Milan, quella del Futuro. I rossoneri che oggi affronteranno il Rimini in questa prima parte del cammino hanno messo insieme 18 punti e occupano il terz’ultimo posto. Posto amaro per gli ambiziosi rossoneri che in questo mercato invernale stanno spingendo ormai da settimane sull’acceleratore.

Lunga la lista degli arrivi. In ordine di tempo l’ultimo a essere accolto in rossonero è stato Ettore Quirini, difensore in arrivo dalla Lucchese. Che si aggiunge a Camporese, Ianesi e Magrassi, precedenti innesti della finestra invernale di mercato. Per Ianesi e Magrassi, tra l’altro, è già arrivato anche il primo gol in rossonero. "Esperienza ma anche freschezza – dicono da casa Milan – in vista di un girone di ritorno impegnativo e, si spera, in rimonta. I segnali ad Ascoli sono stati confortanti, una vittoria sarebbe stato il risultato più giusto ma la squadra è viva, e ora sogna di ritrovare i tre punti, che mancano da inizio dicembre e che certificherebbero il buon lavoro di queste ultime settimane".

Alla vigilia del match contro la squadra di Buscè ha parlato e si è presentato proprio Ianesi: "Spero di portare più gol e punti possibili, sono molto contento – ha detto l’attaccante arrivato dal Pontedera – Possiamo dare una grande mano a livello di esperienza, per fare crescere i compagni appena arrivati nel mondo professionistico. Per me è un’emozione enorme e un grande orgoglio indossare questi colori, questo stemma, questa maglia ed essere in questo club storico. Devo ancora metabolizzare il tutto bene, però è iniziata veramente bene: debutto con gol, poi se fosse arrivata la vittoria sarebbe stato ancora meglio".

Il gol è quello segnato lo scorso turno contro l’Ascoli che ha portato quel pareggio che ha dato un po’ d’ossigeno alla squadra di Bonera. Che nel girone di ritorno, proprio come il Rimini, non ha mai pronunciato la parola vittoria. Cosa, in effetti, successa poco anche nel girone d’andata. Le uniche vittorie sono state quelle contro Spal, Perugia e Gubbio. Bottino magrissimo per i ’diavoli’.