L’avversario. Mister Bellazzini non ha paura. Partita d’attacco

Confermerà l’iper offensivo 3-4-2-1 (che a tratti diventa un innovativo 3-2-4-1) il Ghiviborgo di mister Bellazzini che oggi al Franchi vuole vendicare il ko di sette giorni fa contro il Montevarchi. Centrale il recupero dei due assenti nell’ultimo turno, ovvero il centravanti Gori e il capitano ed esterno d’attacco Noccioli. "Li stiamo valutando, in questa settimana hanno cominciato a riallenarsi e non ho ancora deciso. Dipenderà da questi ultimi giorni. Al momento sono in dubbio". Così il tecnico dei lucchesi Bellazzini aveva detto a Canale3 qualche giorno fa su i due calciatori, protagonisti di una stagione incredibile e al centro di diverse voci di mercato.

Per il resto Giannini e Vari sono gli esterni di età campo rispettivamente a destra e a sinistra mentre davanti alla difesa la coppia composta da Barbera e dal giovane Barbera favorito su Campani. Contro il Montevarchi la prima punta era Bifini con Fisher al posto di Nottoli sulla trequarti insieme a Noccioli ma come detto oggi il Ghiviborgo dovrebbe tornare all’antico. In difesa con Conti e Bura c’è Bassano visto che manca l’ex Pianese Lopez Petruzzi per squalifica.