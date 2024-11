L’avversario: un’altra squadra B sulla strada del Cavallino. Senza tifosi contro il Milan baby. Tabù da sfatare contro Camarda

La prossima avversaria dell’Arezzo è una seconda squadra. Non la solita Juventus Next Gen, però: stavolta nel cammino del Cavallino c’è il Milan Futuro, la neonata squadra satellite della società rossonera di Milano che si è iscritta per la prima volta in serie C quest’estate prendendo il posto dell’Ancona, la cui richiesta di iscrizione fu respinta. Allenata dall’ex difensore del Milan Marco Bonera, la compagine rossonera non è partita bene al suo debutto tra i pro: 2 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte valgono per ora il terzultimo posto a pari merito con l’Ascoli. In rosa, tanti giovani nell’orbita della prima squadra come il difensore Bartesaghi, il centrocampista Zeroli e soprattutto l’attaccante Camarda, che però potrebbe essere il grande assente della gara domenica. Visto l’infortunio di Morata, il tecnico della prima squadra rossonera Fonseca potrebbe infatti convocarlo per la sfida di serie A contro il Cagliari. Allo stadio "Felice Chinetti" di Solbiate Arno, sede delle gare interne del Milan Futuro, l’Arezzo cercherà la prima vittoria nella storia contro le seconde squadre: finora ha affrontato, come accennato, solo la Juventus, ottenendo appena un pareggio in ben sette precedenti. La prevendita per la gara è già aperta, ma con ogni probabilità i gruppi organizzati della curva sud diserteranno, come hanno sempre fatto in passato, per protesta contro le cosiddette squadre B. Nelle prossime ore si attende una presa di posizione ufficiale della tifoseria.

L.A.