L’Eccellenza ai raggi X: "Maceratese protagonista"

"Non ci si può sorprendere del Chiesanuova in testa, la Maceratese lotterà fino alla fine per la vittoria del campionato e sono certo che il Matelica si rinforzerà sul mercato perché è una società che non si accontenta di tornei anonimi" Sauro Trillini, ex allenatore della Maceratese e di tante altre formazioni, dà uno sguardo all’Eccellenza. "Negli ultimi anni – spiega – il Chiesanuova ha dimostrato di avere una società solida alle spalle, ogni volta ha inserito gli uomini giusti e ha un tecnico esperto e bravo. È una squadra che darà fastidio a tutti". E la Maceratese? "L’ho vista domenica scorsa ad Ancona. I biancorossi hanno un organico e un tecnico importanti, è una società che ha ambizione. Al Del Conero ho visto una formazione che lotterà fino alla fine del torneo per qualcosa di importante, mi è piaciuta sul piano del gioco, ha una sua identità e ricambi significativi, per esempio è entrato il giovane Cirulli che ha raddoppiato". La Sangiustese ha raccolto poco nonostante abbia offerto buone prove. "È una squadra con una rosa e un tecnico di rilievo, ci può stare di perdere qualche posizione in un torneo equilibrato che offre anche l’occasione per risalire presto la china". In effetti il Tolentino ha avuto all’inizio un cammino altalenante, poi ha ingranato le marce giuste. "Non dimentichiamo che ha cambiato diverse pedine, ha in Passarini un tecnico preparato. Nelle ultime gare i cremisi stanno venendo fuori facendo quel cammino che a inizio stagione si pensava potesse fare". E il Matelica? "È una società ambiziosa, di sicuro non si accontenta di una stagione di assestamento. È un club che proverà a migliorarsi nel mercato per non recitare un ruolo anonimo". Non è facile confermarsi, ne sa qualcosa il Montefano. "Hanno un nuovo allenatore e cambiato diverse pedine, adesso si trovano in una posizione più difficile rispetto a quelle occupate nelle ultime stagioni". Per Trillini non ci sono finora delusioni. "Non direi, tutte stanno rispettando le aspettative della vigilia".