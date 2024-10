Lazzate, crollo a sorpresa. Il Meda può vendicarsi e la Leon si risolleva

Capitombolo Ardor, resurrezione Leon. Succede di tutto nella sesta giornata di Eccellenza. Il risultato a sensazione è la sconfitta interna dell’undici di Lazzate che cade battuto 3-1 dalla Vergiatese in una partita quasi mai in discussione. È la prima sconfitta in campionato dei gialloblù che scivolano al terzo posto, mentre davanti la Solbiatese non perde un colpo. Quattro gol anche a Seveso nel derby, ma li segna tutti il Meda (foto) che vendica così la sconfitta del girone di ritorno della passata stagione quando la squadra allora allenata da Varaldi festeggiò con anticipo la salvezza. Oggi le parti si sono invertite e sono i bianconeri a dettare legge all’Altopiano schiantando la squadra ora affidata a Paolo Crucitti che ha molto lavoro ancora da fare. Fanno felici i tifosi medesi le reti di Calmi, Crea, Miccoli e Schinetti. Nel girone B riprende provvidenzialmente a correre la Leon che dopo tre sconfitte di fila riassapora il gusto della vittoria. Lo fa contro la Trevigliese (2-0) grazie a Delle Fave e Gervasoni.

Mapello a +6 e tante squadre in mezzo tra cui la Fucina che va oltre le assenze di elementi chiave del calibro di Picci, Fabiani e Gelsi e sbanca d’autorità Cisano Bergamasco (dove la Leon ci lasciò le penne). La doppietta di Duguet e Fall fa felice mister Venantini. Il miracolo di Fumagalli, estremo difensore della Calvairate, al 95’ sugli sviluppi di un corner, nega alla Casati Arcore un punticino tutto sommato meritato. Finisce 1-0 per i milanesi.

Ro.San.