Lazzate fa quattro su cinque. Si vola in vetta all’Eccellenza. La Leon invece va in crisi nera

Questa volta ne basta uno, e non i “soliti“ cinque gol all’Ardor Lazzate per vincere la quarta partita in cinque giornate e agguantare il primo posto del girone A di Eccellenza. Perché i campionati si vincono anche con gli striminziti 1-0, magari soffrendo e difendendosi nei minuti finali, e lo sa bene mister Fedele che si gode il successo a Novarello contro il Robbio. Match winner Fogal, fin qui uno dei più convincenti. E grazie al concomitante pareggio del Mariano fermato dal Meda nell’anticipo e del blitz della Solbiatese a Saronno si forma un terzetto in testa composto da Lazzate, Solbiatese e Mariano. Le altre tutte dietro staccate di almeno quattro lunghezze. Più sotto si sblocca la Base che con Paolo Crucitti in panchina si porta a casa il primo punticino da Cinisello Balsamo, ma quel che più conta non subisce reti dopo le 11 delle prime quattro giornate. Un punto per uno tra Lentatese e il Legnano (1-1). Nel girone B è da monitorare la situazione a Vimercate con la Leon che subisce la terza sconfitta di fila questa volta addirittura dal fanalino di coda Cisanese. Ottavo gol subito in tre gare, vetta a sei lunghezze. Qualche problema evidentemente c’è e occorre risolverlo in fretta perché poi a dover rincorrere, si sa, si sprecano troppe energie. Chi invece è in salute è la Casati Arcore che coglie la seconda vittoria di fila contro l’Arcellasco.

"Stiamo dimostrando di meritare la categoria nonostante l’età media molto bassa" dice il DG Dattola. Resta su anche la Fucina che però non va oltre l’1-1 a Codogno (a segno Duguet).