Le altre. È un pazzo San Felice: va sotto 3-1 e riesce a vincere 4-3

sammartinese

3

san felice

4

SAMMARTINESE: Neviani M., Turri (55’st Ferrari), Montipò, Re, Pederzoli, Bega, Salsi (47’st Falavigna), Mustica, Gozzi (48’st Ametta), Bovi (19’st Carretti), Gareri (35’st Corradini). A disp.: Malaguti, Curcio, Gigante, Semellini. All.: Neviani E.

SAN FELICE: Galeazzi, Bagni, Gentile, Giovannini, Borghi A., Martino, Ed Darraj (20’st Bernabiti), Marchesini (20’st De Boni), Cheli (48’pt Ndrejaj), Stabellini (48’st Pagano), Marconi (20’st Abdelouaret). A disp.: Malagoli, Reggiani, Zanfi, Borghi T. All.: Verdi

Arbitro: Hlovyak di Bologna

Reti: 12’ Pederzoli, 27’ Cheli, 43’ Salsi, 4’st Gareri, 34’st De Boni, 42’st Bagni, 53’st aut. Carretti

Note: ammoniti Turri, Montipò, Re, Ed Darraj, Stabellini. Espulsi al 26’st Pederzoli, 42’st Neviani M., 43’st Gigante (dalla panchina) e Giovannini

Un pazzo San Felice va sotto 3-1 ma poi la ribalta. Al 12’ angolo di Bovi e colpo di testa vincente di Pederzoli. Al 27’ cross di Stabellini e Cheli in girata fa 1-1. Al 43’ angolo di Bovi, corta respinta e Salsi fa 2-1. Al 49’ Gareri batte Galeazzi in uscita. Poi dopo il rosso a Pederzoli in 8’ prima De Boni e poi Bagni in mischia fanno 2-3- e 3-3. Poi un rosso per parte a Neviani e a Giovannini e nel recupero decide l’autorete di Carretti.