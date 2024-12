Le altre. Lo Smile ne fa cinque, il primo gol di Neri lancia il Fiorano

pgs smile

5

united carpi

1

PGS SMILE: Migliori, Giovani, Ruini Gi. (75’ Bastia), Cavani, Allegra (65’ Ruini Ga.), Pattuzzi, Darga, Riva (82’ Maietta), Montorsi (85’ Pederzoli), Lotti (78’ Giovanardi), Gibertini. A disp. Botti, Stranieri, Fisicaro, Zarcone. All. Battaglioli.

UNITED CARPI: Mora, Paramatti (89’ Goldoni), Vezzani, Garlappi, Coghi (30’ Cavallini), Kundome, Coscelli (56’ Gianasi), Mebelli (7’ Malagoli), Crispino (83’ Mariconda), Assouan, Nadiri. A disp. Guadalupi, Amedei, Stefanini, Pignatti. All. Gilioli. Arbitro: Romini di Ravenna

Reti: 2’ Pattuzzi, 19’ e 43’ Gibertini, 56’ Pattuzzi, 88’ Nadiri, 93’ Gibertini

Note: ammoniti Paramatti, Migliori, Ruini Gi.

Un Natale d’oro per lo Smile, che dopo 3 ko travolge nello scontro diretto la United Carpi e lascia l’ultimo posto arrivando a -2 dai carpigiani. Dopo 2’ da corner testa di Pattuzzi per l’1-0. Darga sfiora due volte il bis che arriva al 19’ con Gibertini bravo a sfruttare un buco della difesa ospite. Al 42’ bella palla di Ruini per il tocco di Gibertini che fa doppietta. Al 56’ Pattuzzi incorna di testa in tuffo su angolo il 4-0. Nadiri firma il gol della bandiera all’88’ su mischia ma ancora Gibertini con un gran tiro dal limite fa tripletta.