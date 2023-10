Le altre partite: Nextgen, un’altra caduta nonostante la superiorità numerica. Al Cavezzo non basta la doppietta di Kolaveri, il Fiorano impatta con Angelillis. Castelnuovo beffato allo scadere dalla capolista Bibbiano La Nextgen cade a Scandiano nonostante l'uomo in più per 70'. Predelli porta in vantaggio i padroni di casa, poi Setti viene espulso. Suma sbaglia un gol facile, ma poi trasforma un rigore per il definitivo 2-0.