Le altre partite. S.Orso vince all’ultimo respiro con Muratori

S. ORSO

2

CASTELFRETTESE

1

S. ORSO: Palazzi, Tonucci, Rovinelli, De Angelis, Fontana, Vitali, Muratori, Mattioli, Donati (28’ st Tanfani), Bastianoni, Luchetti (32’ st Saurro). All. Fulgini.

CASTELFRETTESE: Sollito, Luchetti, Bartolini (30’ st Capitani), Sampaolesi Yuri, Scortechini, Rango, Garuti (25’ st Ginesi), Brunori, Beta, Sampaolesi Massimiliano, Rocchi. All. Fenucci.

Arbitro: Eletto di Macerata; assistenti Giannoni di Pesaro e Tiberi di Ancona.

Reti: 29’ st Mattioli, 35’ st Sampaolesi Yuri, 49’ st Muratori su rigore

FANO

Dopo due pareggi consecutivi il Sant’Orso torna alla vittoria e lo fa all’ultimo "respiro" con un gol di Muratori. La prima frazione di gioco è caratterizzata da un buon possesso palla sia da una parte che dall’altra; la compagine di Fenucci è aggressiva e ben messa in campo senza incidere in zona gol. Il secondo tempo cambia, almeno l’intensità in zona offensiva, dove la squadra fanese si rende pericolosa su calcio d’angolo con Fontana e Muratori che non trovano però la via del goal. E’ infatti proprio da calcio d’angolo che il Sant’Orso segna: De Angelis "pennella" per Mattioli che insacca in mischia. Dopo appena cinque minuti arriva il pareggio: è molto abile Sampaolesi Yuri a segnare, dopo un’incertezza di Palazzi, con un diagonale in area. I tre punti arrivano proprio quando l’arbitro stava fischiando la fine. Ingenua la retroguardia anconetana ad atterrare in area Saurro. Dal dischetto Muratori trafigge il bravo Sollitto. Una vittoria davvero preziosa per il S. Orso quando sembrava sfuggita di mano.

Tommaso Giancarli