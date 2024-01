Le altre squadre. Buchel alla Spal,. Shiba alla Recanatese

A Recanati arriva il difensore centrale Shiba direttamente dal Sudtirol, ad Arezzo il gioiellino Pattarello (autore del gol che ha deciso l’ultima gara contro il Rimini) ha prolungato fino al 2027. C’è chi tratta e c’è chi agisce nel girone B. È anche il caso della Spal che ieri per il centrocampo si è assicurata Marcel Buchel, ex Hellas Verona e Ascoli. La Virtus Entella ha avuto in prestito dalla Sampdoria l’attaccante Daniele Montevago, nella prima parte di stagione al Gubbio. Il Perugia per ritoccare la difesa ha raggiunto i Paesi Bassi assicurandosi Noah Lewis, mentre la Vis Pesaro ha raggiunto l’accordo con il Pontedera per arricchire il proprio organico con l’attaccante ex Rimini, Francesco Nicastro. Anche il Gubbio, proprio come i biancorossi, è a caccia di terzini e in Umbria sta per approdare il giovane di proprietà dell’Empoli, Francesco Donati.