Le designazioni arbitrali. Roteglia-Cervarezza: fischietto a Morini

Settimana decisiva per il Montagna che vive domani il penultimo round di qualificazione e due recuperi decisivi mercoledì sera. Quasi con le spalle al muro il Felina che, reduce da 3 ko in stecca, deve far punti nel return match con l’Sqpm Montecavolo e poi giocarsi tutto nella sfida di mercoledì contro il Baiso. Anche i gialloblù devono tornare a muovere la classifica nella tana della capolista Villa Minozzo. Vero e proprio spareggio fra Gatta e Vettus, appaiate in seconda piazza nel girone B dove il Carpineti ha staccato il pass per i quarti di finale con 180’ di anticipo. I granata di Luca Bianchi hanno però una partita in più rispetto agli enzani e quindi devono sbloccarsi. Insegue il primo hurrà anche la Borzanese che attende proprio il Carpineti e mercoledì affronterà una gara da dentro o fuori a Vetto. Ritornano in campo le 6 protagoniste del girone C che non ha vissuto il turno infrasettimanale: fari puntati sul posticipo del Parrocchiale di Roteglia dove l’Olimpia conta sulla spinta del pubblico per superare i campioni in carica del Cervarezza nel primo incrocio fra questi sodalizi. Questa volta tocca al Collagna adattarsi al fortino della Querciolese e difendere la quarta piazza che assicura lo spareggio per entrare fra le magnifiche otto. Ritrova le mura amiche il Leguigno che attende il quadrato Cerredolo, reduce dai primi hurrà in entrambe le categorie.

Il quadro con le designazioni (ore 16 i Giovanissimi, ore 17.30 i Dilettanti). Girone A: Villa Minozzo (10)-Baiso (3) a Villa Minozzo (Bianco e Iotti); Felina (0)-Spqm Montecavolo (7) al Centro Coni di Castelnovo Monti (Domenico Colloca e Bonafini). Girone B: Borzanese (2)-Tricolore Carpineti (12) ad Albinea (Novello e Amoruso); Gatta (2)-Vettus (2) a Gatta (Natale Colloca e Muoio). Girone C: Olimpia Roteglia (4)-Cervarezza (7) a Roteglia posticipate alle 18 nei baby e alle 19.15 nei seniores (Ferrari e Morini); Querciolese (1)-Collagna (4) a San Giovanni di Querciola (Mandato e Chiapparrone); Leguigno (3)-Cerredolo (5) posticipo del lunedì sera a Leguigno (Braglia e Canovi).