Le dichiarazioni post partita. Prosperi e la Pianese che vola: "Punto importante a Ferrara»

Una Pianese caparbia è riuscita a conquistare, proprio all’ultimo tuffo, grazie alla rete di Guglielmo Mignani, un prezioso pareggio sul campo della Spal, affamata di punti: è arrivato così a cinque il filotto di risultati utili consecutivi centrati, 17 le lunghezze ottenute in dodici giornate. Un risultato davvero prezioso, per le zebrette. "Sono estremamente contento perché, al netto delle difficoltà che la Spal può aver incontrato – le parole del tecnico bianconero, Fabio Prosperi –, credo abbia una rosa di livello clamoroso. Per questo motivo, tornare con un risultato positivo da questo stadio, in cui si sono fatte la Serie A e la Serie B per tanti anni, è per noi una bella soddisfazione".

"Abbiamo disputato una partita di grande intelligenza – ha aggiunto il mister nella sua analisi –, ero convinto che alla fine loro avrebbero potuto concedere qualcosa. Credo che il punto sia meritato e importante, perché quando si allena una squadra giovane mantenere per tanto tempo i risultati non è semplice. Mi aspettavo che la Spal facesse una prestazione molto aggressiva: probabilmente molti, a Ferrara, aspettassero la Pianese come la soluzione ai loro problemi. Non è stato così".

Applaude la sua squadra, Prosperi. "Venire a fare la nostra partita con tanti under alla loro prima esperienza – ha chiuso l’allenatore della Pianese – per noi è un motivo di orgoglio incredibile, come penso lo sia anche per i nostri tifosi che ci sono venuti a sostenere anche di martedì e ai quali abbiamo regalato una soddisfazione". Ora testa alla prossima: le zebrette saranno impegnate sabato nella trasferta di Sassari, con un Polidori in meno: il difensore, già diffidato, si è preso il giallo che farà scattare la squalifica.