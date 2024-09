Le Fere domano il Cavallino. Gol lampo e bis in 15 minuti. La rincorsa si ferma sul palo

Si interrompe dopo tre vittorie consecutive la serie positiva dell’Arezzo. La Ternana passa, 2-1, al comunale al termine di una partita nella quale gli amaranto possono recriminare con se stessi per un avvio di gara sciagurato dove hanno subito due reti nel primo quarto d’ora, la prima addirittura dopo una manciata di secondi che ha condizionato il resto della contesa. Non è bastato il lampo di Tavernelli prima dell’intervallo e una ripresa gagliarda e sfortunata (un palo colpito) per rimontare il doppio svantaggio iniziale.

Lo stadio, alla fine, applaude lo stesso gli amaranto. Ogunseye per Gucci è l’unico cambio operato da Troise rispetto alla gara infrasettimanale contro il Gubbio. Nel tridente, dunque, conferma per Tavernelli e ancora panchina per Pattarello. Il piano gara è, però, subito stravolto perché l’avvio è choc: dopo appena 20’ secondi le "Fere" sono già avanti: Cicerelli affonda a sinistra e scarica per il rimorchio di Cianci che con un sinistro secco fulmina Trombini. Ti aspetti la reazione dell’Arezzo ed invece poco prima del quarto d’ora (14’), arriva il raddoppio ospite con la complicità di Renzi e Guccione che su un pallone, apparentemente innocuo, si scontrano dando via libera, in campo aperto, a Cicerelli: il numero 10 supera Trombini in uscita con un rasoterra mancino. La rapidità degli avanti rossoverdi mette sovente in crisi la difesa amaranto, soprattutto a sinistra Cicerelli è una costante spina nel fianco.

L’Arezzo si scuote nel finale di tempo: prima Guccione impegna Vannucchi, poi Tavernelli (45’) accorcia le distanze con un destro potente che non lascia scampo al portiere umbro. Prima rete in amaranto per l’ex Casertana. Il gol segnato appena prima del riposo, dà fiducia alla formazione di Troise che si ripresenta nella ripresa con il piglio giusto e sfiora subito il pari con il colpo di testa di Ogunseye, alzato in corner da Vannucchi.

Gli amaranto insistono e costruiscono al 59’ una clamorosa doppia occasione per il 2-2. Prima Tavernelli è sfortunato, quando centra il palo con un rasoterra chirurgico, poi Ogunseye calcia addosso a Vannucchi sul successivo tapin. Troise capisce che è il momento di osare e getta nella mischia Pattarello e Santoro per Del Fabro e Mawuli, ridisegnando la squadra con un più offensivo 4-2-3-1. Entra anche Gaddini per Ogunseye, per un attacco senza centravanti, infarcito di mezze punte e trequartisti. Per l’assalto finale c’è spazio anche per Gucci. L’ultima chance, in pieno recupero, capita a Pattarello, ma il pari non arriva.