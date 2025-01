Le giovanili. Doppio successo per Under 17 e Under 15

Se a inaugurare il week-end delle giovanili bianconere è stata sabato pomeriggio la formazione Juniores che ha pareggiato 3-3 sul campo dell’Ostiamare, ieri, dopo una lunga pausa, è ripreso il cammino anche degli Allievi e dei Giovanissimi bianconeri. Gli Under 17, nella prima giornata del girone di ritorno, hanno battuto il Chiusi in casa, al Bertoni: 2-0 il risultato finale. Successo anche per gli Under 15 (prima giornata di ritorno) che si sono imposti 3-0 sul campo del Torrita: in gol Marra, Rossi e Bruni.

La classifica della Juniores: Roma City 36; Ostiamare 32; Trastevere 30; Siena 23; Sangiovannese e Trestina 22; Terranuova Traiana 20; Fulgens Foligno 19; Poggibonsi e Montevarchi 17; Flaminia Civita Castellana 16; San Donato Tavarnelle 14; Orvietana 13; Real Monterotondo 8.

La classifica degli Allievi: Unione Poliziana 30; Siena 27; Valdorcia 19; Castellina Scalo 17; Asta 16; Colligiana 14; Meroni 11; Marciano Robur 5; Chiusi 4; Virtus Biancoazzurra 1.

La classifica dei Giovanissimi: Monteroni 36; San Gimignano e Siena 29; Chiusi 27; Unione Poliziana (fuori classifica) 25; Asta 17; Castellina Scalo 16; Virtus Biancoazzurra, Meroni e Torrita 13; Alberino 9; New Team 6; Amiatina 0.