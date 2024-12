Le Giovanili. La Juniores va ko. Sconfitta in casa per gli Under 15

Week-end nero per le giovanili della Robur. Dopo il ko della Juniores maturato sabato (1-2 con la Fulgens Foligno), anche i Giovanissimi Under 15, ieri mattina, sono caduti tra le mura amiche del Bertoni: il Monteroni si è imposto 4-2, grazie alle reti di Burroni, Monaci, Belouddah e Pallari. Per il Siena a segno Marra e Rossi. Per gli Allievi, invece, un fine settimana di stop: il loro cammino riprenderà domenica prossima, 8 dicembre, sul campo del Meroni. La classifica della Juniores: Roma City 29; Ostiamare 25; Trastevere 22; Poggibonsi, Trestina e Siena 16; Fulgens Foligno 15; Sangiovannese 14; Montevarchi, Terranuova Traiana e Flaminia Civita Castellana 11; San Donato Tavarnelle e Orvietana 10; Real Monterotondo 5. La classifica dei Giovanissimi: Monteroni 24; Siena 20; Chiusi 18; San Gimignano 17; Meroni e Castellina Scalo 13; Asta 11; Virtus Biancoazzurra e Torrita 10; New Team 6.