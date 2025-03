Le giovanili. Niente da fare anche per Juniores e Giovanissimi

Un fine settimana da dimenticare, quello appena trasorso, per i colori bianconeri. Se la prima squadra è caduta a Foligno, non è andata meglio alle formazioni giovanili. Sabato la Juniores si è dovuta arrendere sul campo del Trastevere (2-3), mentre ieri mattina i Giovanissimi hanno perso in casa della capolista Monteroni.

La gara è terminata 2-1, a firmare la rete della Robur Aparicio. I giovani bianconeri hanno fallito il sorpasso in vetta, ma sono rimasti, comunque, secondi in classifica.

La classifica della Juniores: Roma City 57; Trastevere 49; Ostiamare 45; Poggibonsi e Siena 33; Terranuova Triana 29; Orvietana e San Donato Tavarnelle 28; Trestina e Fulgens Foligno 27; Montevarchi e Sangiovannese 26; Flaminia Civita Castellana 20; Real Monterotondo 15.

La classifica dei Giovanissimi: Monteroni 54; Siena 50; San Gimignano 45; Unione Poliziana 42 (fuori classifica); Chiusi 40; Asta 2016 30; Torrita 26; Virtus Biancoazzurra 23; Meroni 22; Alberino 18; Castellina Scalo 17; New Team 2021 8; Amiatina 3.