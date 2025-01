Le Giovanili. Pari per gli Allievi. I Giovanissimi calano un bel poker

Un pareggio e una vittoria rotonda per le giovanili bianconere scese in campo domenica mattina. E’ finita 1-1 per gli Allievi, impegnati allo stadio Degli Ulivi, contro il Valdorcia (seconda giornata di ritorno). Per la Robur in gol Paolini. I Giovanissimi hanno invece calato il poker, al Bertoni, al Castellina Scalo (seconda giornata di ritorno). A firmare il successo Bruni, Anza, Salvini e Onori. La classifica degli Allievi: Unione Poliziana 33; Siena 28; Valdorcia 20; Asta 19; Castellina Scalo* 17; Colligiana* e Meroni 14; Marciano Robur 5; Chiusi 4; Virtus Biancoazzurra 1 (*una partita in meno). La classifica dei giovanissimi: Monteroni 36; San Gimignano e Siena 32; Chiusi 27; Unione Poliziana 26 (fuori classifica); Asta 17; Virtus Biancoazzurra, Castellina Scalo e Torrita 16; Meroni 13; Alberino 9; New Team 6; Amiatina 0. La giornata di sabato ha invece registrato la sconfitta, per 0-2, della Juniores con il Montevarchi (16ma giornata).