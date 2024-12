Le interviste. Biancon: "Oggi abbiamo giocato una buona gara. Adesso dobbiamo ripartire proprio da questa vittoria»

"Il segnale che voglio lanciare è che ci sono e che si può contare su di me": il difensore bianconero Enrico Biancon (nella foto) lo ha detto a chiare lettere al triplice fischio di Ostiamare-Siena. E, tornato a vestire la maglia titolare, lo ha spiegato anche prima, dal campo. "Sono soddisfatto della mia prova – ha dichiarato –, io cerco sempre di dare il massimo. Posso anche non riuscirci, ho anche commesso qualche errore, ma il mio impegno non è mai mancato".

Il numero 5 della Robur ha quindi analizzato la preziosa vittoria centrata ieri pomeriggio allo stadio Anco Marzio. "Per tutta la partita abbiamo tenuto il pallino del gioco – ha sottolineato –. Abbiamo giocato una buona gara, creando diverse occasioni, sbagliando anche un calcio di rigore. Abbiamo subìto poco, anche se l’ultima azione poteva costarci cara, con gli avversari che hanno sfiorato il gol del pareggio. Achy ha provato a stoppare, poi c’è stato un contatto con l’attaccante che ha preso la palla e poi il tiro con la sfera che è schizzata in area; io ho provato a intervenire ma non mi è stato possibile: andavo a copertura – ha spiegato – perché il compagno era uscito sul pallone. Fortunatamente Andrea (Giusti ndr) ha compiuto un bell’intervento. Ma è stata comunque una prova positiva da parte nostra e da questa dobbiamo ripartire".

Anche perché tra soli sei giorni, al Franchi, arriverà il Grosseto, per un derby che vale tantissimo a livello di classifica e di emozioni. "Lo sappiamo – ha dichiarato Biancon –: è, se così si può dire, la partita della domenica. Scenderemo in campo con l’obiettivo di fare bene e portare a casa il massimo possibile".

Negli ultimi tre confronti casalinghi sono arrivate tre sconfitte, nelle ultime tre trasferte, tre vittorie: è come se il Siena avesse due volti. E’ quindi arrivato il momento di raggranellare gettoni anche al vecchio Rastrello, per chiudere in bellezza il girone e il 2024.

"Sinceramente non so dire da cosa dipenda questa discrepanza di risultati – ha chiuso Biancon –, anche perché io ho vestito la maglia titolare soltanto in trasferta. Probabilmente quando giochiamo in casa subentra qualcosa. Ma ci stiamo lavorando in modo da trasformare le esperienze negative che hanno caratterizzato il nostro cammino interno, in positive".

