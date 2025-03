Le interviste Calabro soddisfatto dei suoi ragazzi: "Avere del rammarico significa che hanno disputato una grande prova». "Risultato giusto per la forza degli avversari»

"Avere del rammarico al termine di una gara contro la Cremonese, che reputo tra le migliori squadre della categoria, significa che i miei ragazzi hanno fatto un’altra grande prestazione". Antonio Calabro (nella foto) nel post partita fa buon viso ad una vittoria sfumata nelle battute finali. "Nelle ultime due partite ci siamo fatti rimontare quasi allo stesso minuto e questo è un dato che dobbiamo migliorare – ha rimarcato il tecnico della Carrarese –. Ci manca un po’ di malizia in quei frangenti che altre squadre hanno e che noi dobbiamo iniziare ad acquisire. Il risultato per la forza degli avversari, la difficoltà della partita e per come era iniziata, è positivo e sostanzialmente anche giusto".

La Carrarese era partita male come conferma lo stesso mister. "Abbiamo iniziato un po’ contratti ma soprattutto col modulo con cui siamo partiti, andando a prendere i loro tre difensori con i nostri tre attaccanti, gli lasciavamo troppi libertà di manovra negli interspazi. Ci siamo risistemati tatticamente e così siamo riusciti a ribaltarla. La nostra, poi, è una squadra umorale e una volta raggiunto il pareggio ha acquisto ulteriore forza e coraggio. Nella ripresa ci sono mancate un po’ le forze, anche perché la Cremonese col suo grande palleggio ci aveva fatto correre tanto, e qualche ripartenza anche se in un paio di occasioni abbiamo avuto ugualmente la possibilità di chiuderla. E’ mancata, infine, un po’ d’attenzione ai particolari ma di fronte avevano un avversario fortissimo. Avete visto tutti i giocatori che hanno fatto entrare dalla panchina".

Una mossa a sorpresa e determinante è stata sicuramente l’utilizzo dal primo minuto di Torregrossa. "Ha fatto un’ottima partita. Ci ha tenuto su fin quando è rimasto in campo. Sapevamo che non poteva avere i novanta minuti che l’avremmo dovuto sostituire ma per un’ora ha fatto davvero bene compresa la gran giocata per il gol di Finotto".

Gianluca Bondielli