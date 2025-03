Le interviste. Capitan Bianchi:: "Niente è scontato. Dobbiamo crederci»

Una gara difficile, quella che attende la Robur. "I punti, in questo momento della stagione, valgono tanto, tutti danno qualcosa in più, non c’è niente di scontato". A parlare, il capitano bianconero, Tommaso Bianchi. "Nell’ultimo periodo i risultati non sono arrivati – ha affermato al Fol –, ma noi ci dobbiamo credere. Basta poco per tramutare un’annata normale, perché non la reputo fallimentare, in una bella annata. Le cose possono cambiare in fretta. Magari per qualcuno, la scintilla scocca proprio nel finale di stagione".

"Le prossime partite, poi – ha aggiunto Bianchi –, saranno importanti, a livello di squadra ma anche a livello personale: ogni giocatore deve conquistare la fiducia della propria società o farsi notare da altri club. No, io non ho ancora parlato con nessuno, ma è noto che mi piacerebbe rimanere e chiudere la carriera qua. Di sicuro voglio continuare a giocare".

Sul campionato che sta volgendo al termine. "E’ stato un anno particolare – ha chiuso il capitano –: non cerco alibi, ma nel bilancio ci vanno messi anche i tanti intoppi, infortuni, influenze. Nessuno di noi è mai stato al 100 per cento. Anche io ho avuto due stop e poi la febbre, cose lievi ma mi hanno fatto perdere delle partite. Un calciatore più gioca, più sta meglio".