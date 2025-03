Le interviste. Carbè: "Viviamo un momento particolare della stagione. Da qui alla fine saranno tutte delle vere battaglie»

Stessi problemi, solite dinamiche, ancora tanta amarezza. La Robur fa una fatica terribile a trovare la via del gol e, se è vero che nel calcio vince chi segna, uscire dal campo con i tre punti, per i bianconeri è sempre complicato. "Stiamo vivendo un momento della stagione particolare – ha commentato nel post partita il centrocampista Alessio Carbè (foto) –. Un momento in cui non riusciamo a essere concreti. In allenamento lavoriamo tanto, proviamo, proviamo e riproviamo, poi la domenica in partita non riusciamo a essere incisivi. Difficile spiegare perché ciò accade, forse ci manca un po’ di serenità sotto porta, e non riusciamo a sfruttare le occasioni che ci capitano".

Dopo aver vestito la maglia titolare a Foligno, ieri pomeriggio Carbè è entrato nel secondo posto a sostituire Suplja: una staffetta tra 2006. "Giocare dal primo minuto è diverso che farlo subentrando a gara in corso – ha commentato il numero 77 della Robur –. Ma come ho sempre detto io cerco di farmi trovare sempre il più pronto possibile, che sia per scendere in campo dall’inizio, che sia per sostituire qualche compagno".

Carbé si è bene integrato con il gruppo. "Con i compagni ho un bel rapporto, mi trovo benissimo – ha evidenziato –. I ragazzi più esperti mi aiutano a crescere giorno per giorno. Con mister Magrini il rapporto è normale, quello che c’è tra un allenatore e un giocatore. Mi dà de consigli e io lo ascolto". "Se mi sarei aspettato di trovare un po’ più spazio nell’arco del campionato – ha aggiunto Carbè –? Forse sì, soprattutto in un periodo in cui ero in forma. Ma il mister le mie possibilità me le ha date, che sia stato per giocare dall’inizio che a gara in corso. In questo scorcio finale di stagione spero di trovare sempre maggiore minutaggio".

Domenica prossima la Robur è attesa dalla difficile trasferta di Trestina, avversaria che ha necessariamente bisogno di punti per mantenere la categoria. "Sì, sarà una battaglia come lo sono tutte le partite di questo campionato – ha concluso il centrocampista bianconero –, sia in casa che fuori casa. Da qui alla fine dovremo scendere in campo con l’obiettivo di vincere tutte le gare che rimangono: vogliamo raggiungere il nostro obiettivo, che sono i play off".

