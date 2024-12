Le interviste. "Fatto la partita che avevamo preparato»

PONTEDERASoddisfatto della prestazione, un po’ meno del risultato. Questo è stato il sintetico concetto espresso da Leonardo Menichini dopo lo 0-0 contro il Legnago. "Nel primo tempo – ha detto - abbiamo creato 5-6 palle gol, abbiamo sbagliato un rigore e colpito un palo. La patita però l’abbiamo fatta noi. C’è rammarico per il risultato, non delusione, perché la squadra ha fatto la partita che avevamo preparato".

"Nel secondo tempo – aggiunge – siamo riusciti comunque a creare qualcosa ma più la partita va avanti e non riesci a sbloccarla e più sale l’ansia. Così il Legnago ha tenuto più palla e ci ha impedito di renderci pericolosi, ma ho fatto i complimenti ai ragazzi, perché la squadra ha giocato a calcio".

"Non prendere gol – ha proseguito il tecnico del Pontedera – è sempre importante. Abbiamo concesso solo due circostanze nel primo tempo, ma ci siam comportati bene come palleggio. Certo, volevamo vincere e sono dispiaciuto per società e tifosi, i ragazzi volevano a tutti in costi questa vittoria, ma il calcio è così. Crei molto e poi devi anche stare attento a non prendere la beffa. Direi che siamo stati noi a fare il gioco: ci è mancato solo il gol". La squadra si allena stamani e domattina, poi ci sarà il rompete le righe per le feste natalizie fino al 29 dicembre, giorno del ritrovo per iniziare la preparazione in vista della gara del 6 gennaio a Terni.

s.l.