Le interviste. Il difensore Morosi: "Il salvataggio?. Frutto di intuizione»

Un salvataggio sulla linea che vale quanto un gol, quello realizzato da Andrea Morosi sull’incornata di Pinto, domenica, nei minuti finali della sfida con il Follonica Gavorrano. Il difensore bianconero, in crescita continua dalla passata stagione, ha ‘regalato’ alla Robur tre punti preziosissimi. "È stata un’intuizione – ha spiegato a C3T –. Il mister mi aveva detto di salire insieme alla linea perché altre volte avevo tenuto in gioco il giocatore avversario che aveva fatto gol. Ma me la sono sentita così ed è andata bene". "Ci meritavamo di vincere – ha poi aggiunto il terzino –, durante la settimana lavoriamo tanto. Nei minuti finali del match ci siamo forse abbassati un po’ troppo, ma abbiamo dato tutto e abbiamo giocato una buona gara". Brutto cliente Kernezo. "E’ un giocatore di qualità, molto veloce, ma lo abbiamo arginato bene" ha chiuso Morosi.