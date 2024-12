Le interviste. Il ds Galbiati:: "Siamo stati bravi a non prendere gol»

"Penso che il Poggibonsi abbia avuto svariate occasioni, nonostante la pressione finale del Terranuova. Siamo stati bravi a non prendere gol". Così il ds Jacopo Galbiati riassume la vittoria dei giallorossi nella tana dei valdarnesi. Continua così la striscia positiva di risultati fuori dalle mura amiche del Lotti per il team allenato da Stefano Calderini. "Menomale – ha sottolineato Galbiati – perché in questi anni ci siamo comportati in maniera opposta. In questa stagione stiamo invece soffrendo un po’ di più a Poggibonsi e dimostriamo di essere più prolifici nelle gare esterne. Per il momento siamo in linea con il campionato che abbiamo intenzione di fare, ma restano ancora molte partite davanti". Tra le priorità del club, il recupero di Mazzolli e Boganini. Domenica prossima i Leoni incroceranno il Figline: "Proveremo a mettere in difficoltà una squadra che ha cambiato allenatore e ha vinto una partita non facile contro l’Orvietana".