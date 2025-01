Le interviste. Il mister non si nasconde: "Troppi gli errori»

"Soltanto il risultato è l’unica cosa positiva della giornata perchè oggi abbiamo dato vita ad una prestazione negativa e la responsabilità è soltanto mia". Gigi Consonni, come al solito, non si nasconde dietro a tanti discorsi ed affronta la realtà con schiettezza. "Abbiamo commesso numerosi errori e bisogna capire che cosa non è andato nel verso giusto - prosegue il tecnico del Grifone - e bisogna farlo al più presto perchè domenica si va a Poggibonsi. Bisogna ricompattarci e toglierci la pressione: questo lo si può fare soltanto con il lavoro perché non possiamo dimenticare quello che abbiamo fatto negli ultimi due mesi e mezzo". In sintonia anche il direttore generale Filippo Vetrini. "Va bene soltanto il risultato e contro una squadra forte – replica il dg del Grifone - ma la prestazione mi lascia molto preoccupato. Dopo la vittoria di Siena non ho più rivisto quella squadra. Mi è dispiaciuto, senza fare tragedie, svegliarmi dal sogno delle otto vittorie. Oggi il Grosseto si è comportato come ultima delle provinciali: necessario fare delle riflessioni profonde". "Non sono particolarmente soddisfatto del pareggio - sottolinea Lucio Brando, tecnico del Seravezza - perchè se c’era una squadra che doveva vincere quella eravamo noi. Bravi i miei ragazzi e sono orgoglioso di loro". Prima dell’inizio della gara è stato fatto osservare un minuto di raccoglimento per la scomparsa del portiere Cudicini. In Curva Nord è apparso uno striscione in polemica contro il Comune.

P.P.