Le interviste. Il sollievo di Achy: "Abbiamo affrontato bene la gara. Dovevo ritrovare fiducia dopo l’errore con il Grosseto»

Una partita diversa dalle altre, quella dello stadio Brilli Peri, per Emmanuel Achy (foto). Il difensore bianconero ha indossato la maglia del Montevarchi per quattro stagioni, centrando anche la promozione in Serie C. "Durante la settimana l’ho sentita parecchio – ha sorriso –, tornare in questo stadio è stato un’emozione. Mi ha fatto piacere ritrovare tante persone, tanti amici, con cui ho condiviso l’avventura, dai collaboratori ai dirigenti".

Achy è quindi ‘tornato in campo’. "Il Montevarchi è una squadra giovane, che imposta da dietro, che non butta via la palla e la fa girare molto – ha sottolineato –, lo ha fatto con noi all’andata e anche in altre partite. Noi siamo rimasti ad aspettarli, attenti, cercando di sfruttare le ripartenze e il gol è arrivato proprio così. Nel secondo tempo siamo rimasti compatti perché volevamo assolutamente dare continuità alla vittoria sul San Donato Tavarnelle e ci siamo riusciti, bissando il percorso del girone di andata: ci eravamo prefissati di ripartire forte".

"Sono contento sia della mia prestazione che di quella della squadra – ha proseguito il difensore della Robur –. Era importante ritrovare fiducia dopo la sconfitta nel derby con il Grosseto. Ora dobbiamo continuare così: domenica ci attende la Flaminia Civita Castellana. Personalmente la partita con il Montevarchi è arrivata al momento giusto, per riscattarmi dagli errori e ritrovare convinzione". I prossimi avversari dei bianconeri sono penultimi, con 15 punti in classifica.

"Tutte le partite sono complicate – ha affermato Achy –. In questo campionato non c’è una squadra che non possa metterti in difficoltà, basti pensare alla partita con la Fezzanese: pur giocando una buona gara abbiamo perso, loro hanno avuto un’occasione e hanno segnato. Anche oggi, contro il Montevarchi, non è stato affatto facile. Non dobbiamo avere la presunzione di dire che siamo il Siena e allora la strada è in discesa. Dovremo prepararci bene, concentrati, e affrontare la Flaminia per fare risultato". A proposito di Fezzanese: a mente fredda, la Robur si è data una spiegazione per le quattro sconfitte casalinghe consecutive? "Non c’è niente da spiegare. Non siamo perfetti e dobbiamo lavorare per migliorare".

Angela Gorellini