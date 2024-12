Le interviste. Il tecnico Minincleri dopo il ko con la Robur: "Ostiamare avrebbe potuto pareggiare»

Non l’ha spuntata, contro la sua ex squadra, il tecnico dell’Ostiamare, Simone Minincleri (foto). Liberato dal silenzio stampa dopo la partita, il mister biancoviola ha analizzato la gara e il momento: la classifica dice 18 punti e quintultimo posto. "Non siamo stati bravi a finalizzare – le sue parole ai canali ufficiali del club – è un periodo che purtroppo gira così. Dobbiamo imparare a gestire meglio alcuni episodi. Chi è entrato in campo, però, lo ha fatto con lo spirito giusto e se avessimo pareggiato non avremmo rubato nulla. Abbiamo poi recuperato Persichini che era fuori da due mesi e oggi ha fatto qualche minuto, tutti sappiamo quanto lui sia importante per noi. Ripeto che credo nei miei ragazzi, ho la massima fiducia che questa rosa abbia le qualità per togliersi da questa situazione". Minincleri, in ogni caso, non è a rischio. "Sento tante chiacchiere ultimamente ma non stiamo valutando nessun cambiamento – ha affermato il ds Adriano D’Astolfo –. Sappiamo del momento delicato, ma è anche vero che raccogliamo meno rispetto alle nostre prestazioni. Il Siena meritava sì di passare in vantaggio, visto il primo tempo migliore, anche se abbiamo preso gol quando loro stavano calando e per di più su un nostro errore. Ma potevamo pareggiarla, abbiamo avuto un paio di occasioni importanti e poi c’è stata anche la traversa all’ultimo. Poteva starci il punto".