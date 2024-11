Le interviste in sala stampa dopo il passaggio del turno. Troise elogia la squadra: "Grande risposta». Guccione guarda già al prossimo impegno

Si è preso una bella rivincita l’Arezzo: a distanza di appena cinque giorni della disfatta in campionato, la squadra di Troise si è presentata al Curi con tutt’altro piglio e ha conquistato la qualificazione ai quarti di finale di coppa Italia di serie C. L’allenatore analizza così la seconda sfida al Perugia in pochi giorni: "I ragazzi hanno dato in campo una grande risposta. Ci godiamo un passaggio del turno tutt’altro che scontato e siamo felici di aver iniziato a ripagare tifosi e proprietà dopo la delusione in campionato". Il risultato finale sta quasi stretto all’Arezzo: "Avremmo dovuto chiuderla prima perché poi non si sa mai, però siamo stati bravi a concedere pochissimo". Le indicazioni per il futuro sono chiare: "Le motivazioni fanno sempre la differenza. Ci siamo detti di mettere da parte protagonismi o individualismi e pensare solo al bene dell’Arezzo. Ora non dobbiamo abbassare la guardia perché questo dev’essere solo l’inizio di un percorso con meno cadute", ha concluso il tecnico. Filippo Guccione, che ci aveva messo la faccia venerdì dopo la sconfitta, è tornato ai microfoni anche mercoledì sera: "Vittoria meritata: avevamo bisogno di dimostrare che non eravamo quelli di venerdì, ora dobbiamo remare tutti dalla stessa parte e continuare a fare questo tipo di prestazioni. Dispiace ancora per venerdì scorso, non ci aspettavamo di fare una prova del genere. Abbiamo preparato questo impegno ancora meglio, nei minimi dettagli. Abbiamo lavorato molto e sono contento. Ora subito testa a lunedì perché contro l’Entella servirà un’altra prova importante".

Lunedì alle 20.30 contro i liguri mancheranno all’appello Coccia e Mawuli, fermati dal giudice sportivo per aver raggiunto il limite di ammonizioni. Al loro posto ecco Righetti a sinistra mentre a centrocampo potrebbero essere confermati Damiani, Santori e Renzi, con Settembrini che pare essere scalato nelle gerarchie del tecnico. Davanti Guccione e Ogunseye punti fermi, da capire se toccherà a Pattarello o Tavernelli.

Luca Amorosi