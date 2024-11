Le interviste La soddisfazione del tecnico azzurro. Pippo Inzaghi mastica amaro: "La partita è tutta nell’espulsione». Calabro: "Abbiamo scritto un’altra pagina di storia»

"Là dove c’era uno spazio vuoto abbiamo scritto un’altra pagina indelebile della storia della Carrarese". Così in sala stampa Antonio Calabro ha commentato il prestigioso successo sul Pisa. "Siamo riusciti a battere una squadra che aveva dei numeri incredibili – ha aggiunto il tecnico di Melendugno – e a cui facciamo i complimenti e porgiamo i ringraziamenti per averci ospitato durante i lavori del nostro stadio. Oggi siamo stati bravi non solo una volta rimasti con l’uomo in più ma anche nei primi 25 minuti giocati in undici contro undici. Ho optato per le tre punte con un centravanti di raccordo come Capello e due elementi veloci come Cherubini e Shpendi che potevano andare a prendere il Pisa sugli ’spigoli’. E’ una tattica che ha pagato. Nell’intervallo ho tolto Zuelli che era ammonito per non prendere rischi. Dopo è entrato Bouah per Oliana che era un cambio preventivato perché si potesse interscambiare con Zanon a destra. Quando ho visto che il Pisa era arretrato ulteriormente ho inserito Cerri e Finotto per avere più fisicità e sostanza nell’area di rigore. Abbiamo segnato il gol alla fine ma credo che ci siamo meritati questa vittoria". In tribuna tanti vip. Presenti anche il vescovo Mario Vaccari e il presidente della Regione Eugenio Giani (nella foto).

"La partita sta tutta nell’espulsione – ha esternato, invece, il tecnico dei pisani Pippo Inzaghi –. Abbiamo sofferto solo nei primi 5 minuti in dieci poi ho avuto la sensazione che non avremmo mai preso gol. La squadra si è difesa bene e non ha più preso un tiro in porta, anzi mi sembrava anche che in avanti potessimo fare qualcosa in più. Dispiace perché ormai la partita era incanalata e abbiamo subito un gol evitabile. Dovevamo stare più attenti, abbiamo sbagliato una scalata. E’ stata una partita strana in cui abbiamo giocato 65 minuti in 10. Lasciamocela alle spalle. Gli episodi sono stati un po’ contrastanti con una trattenuta di Bouah non fischiata ma non accampiamo alibi. Ci sta anche di perdere. Ci eravamo abituati bene. Onore anche alla Carrarese che ha fatto una bella partita".

Gianluca Bondielli