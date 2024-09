Le interviste. L’esultanza del match winner Elia Galligani: "Se l’avversario sbaglia, vado sulla palla»

Il match winner di Tavarnelle, Elia Galligani (foto), ha raccontato le emozioni per il gol da ex per la prima vittoria della stagione per il Siena Fc. "Sapevamo che loro andavano forte – ha detto il numero 11 bianconero subito dopo il fischio finale – visto che ci avevano messo in difficoltà in Coppa Italia due settimane fa. Li abbiamo fatti sfogare, poi siamo usciti noi, la qualità dei singoli ha fatto la differenza". E ancora: "Fare punti ora è importante – ha rimarcato – ed è importante farli proprio adesso che non siamo ancora al top della condizione, poi sono convinto che alla distanza verremo ulteriormente fuori".

Il gol è stata una grande intuizione su una sbavatura di un difensore fiorentino. "Ci credo sempre negli errori degli altri. Quando capita che un avversario sbaglia, vado sempre sul pallone, come era accaduto anche nel primo tempo, ma non sono riuscito a segnare. L’esultanza? Ho esultato perché ho sentito qualche offesa dagli spalti. Non so perché San Donato c’è l’ha con me, non credo mi si possa rimproverare nulla del mio passata qui, quindi ho esultato".

Galligani pensa però prima alla squadra che al numero di gol. "Quest’anno penso all’obiettivo di squadra perché è molto importante – ha concluso – anche se vorrei fare un gol in più dell’anno scorso. Mi piacerebbe anche superare gli assist della passata stagione".