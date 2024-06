Le interviste. L’ex Gastaldello: "La serie D è difficile. Ma i bianconeri possono dire la loro»

Senese di residenza e adozione l’ex centrale bianconero Daniele Gastaldello (foto), ora allenatore, segue da vicino le vicende della Robur. Intercettato durante il quadrangolare ‘In campo con Arturo e Guaspa’, l’ex difensore di Brescia e Sampdoria tra le altre, ha parlato del suo legame con Siena. "Vivendo qui non potevo mancare – ha detto – bello tornare con la memoria alla mia parentesi da calciatore e rivedere tanti amici". Poi sull’attualità. "Ho seguito il campionato della Robur. Sapevo fin dall’inizio che sarebbe stata un’annata transitoria. Il Siena doveva vincere e salire in D: l’ha fatto con grande autorità. Aveva una squadra forte, ma vincere non è mai facile, neanche in Eccellenza invece la rosa ha interpretato alla grande il campionato chiudendo presto il discorso promozione".

Ora si apre un capitolo più complesso anche per la concorrenza che i bianconeri di Magrini troveranno con Livorno e Grosseto pronte a riscattarsi dopo una annata in chiaroscuro. "La serie D è un campionato duro con piazze blasonante e rose molto competitive. Mi aspetto una stagione combattuta come la precedente, credo che il Siena possa dire la sua – ha chiuso Gastaldello –. Spero che questo sia una base per il futuro perché non è importante salire subito ma gettare le basi per qualcosa di duraturo. Mi auguro che la società punti a consolidarsi".

Guido De Leo