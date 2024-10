Le interviste. Menichini: "I ragazzi sono stati bravi anche in 10»

In sala stampa per il dopo-gara si presenta solo Leonardo Menichini, L’esordio sulla panchina del Pontedera è stato negativo come risultato, ma nonostante questo l’esperto tecnico sa di aver ricevuto buone risposte dalla squadra. L’analisi del 2-3 con la Torres non può che partire dall’espulsione diretta a Martinelli. "Quello che mi sorprende è che il guardalinee nella metà campo dov’è avvenuto il fatto non ha segnalato niente, mentre a vedere il fallo è stato il quarto uomo che era molto più lontano… E comunque non mi è piaciuta la gestione delle ammonizioni da parte dell’arbitro. Non contesto la buona fede, ma noi vogliamo quello che ci spetta, niente di più". "Comunque – prosegue il tecnico - l’episodio ha chiaramente condizionato tutta la partita, che avevamo approcciato bene. Avevamo colpito un palo e sfiorato il 2-0, per cui a fine gara ho abbracciato i ragazzi uno ad uno e ho fatto loro i complimenti perché sono stati bravi anche con un uomo in meno". L’allenatore granata non si demoralizza: "Dobbiamo mantenere questa mentalità. Il campionato è difficile, ma ci siamo. Bisogna considerare che avevamo tante assenze e che anche Corona ha accusato un fastidio muscolare per cui l’ho dovuto far uscire. Però la squadra ha giocato, si è espressa, ha chiuso bene gli spazi, anche se sul gol dell’1-1 preso a dieci secondi dalla fine del primo tempo magari serviva un po’ di malizia in più. Dobbiamo però capire che le partite vanno finite in 11 contro 11, è una questione di rispetto nei confronti degli altri che vanno in campo. Quando il livello si alza dobbiamo tenere i nervi saldi, altrimenti vuol dire che non si è da questa categoria".

"Vorrei infine ringraziare il pubblico che ci ha sostenuto – conclude Menichini – e in particolare i tifosi della gradinata. Adesso prendiamo quello che di buono c’è stato, mettiamoci l’elmetto e prepariamoci per Gubbio". Intanto è confermata la frattura della clavicola per Van Ransbeeck, che dovrà sottoporsi ad intervento chirurgico.

Stefano Lemmi