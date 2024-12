Le interviste. Mister Formisano:: "Quel rigore ci ha penalizzato»

Un debutto sfortunato, quello di Alessandro Formisano sulla panchina della Pianese. Il mister si è detto comunque soddisfatto della prova. "Anche noi dalla panchina – esordisce il tecnico riferendosi alla nebbia – abbiamo visto poco e capito meno, ma posso dire che il primo tempo è stato equilibratissimo. Il rigore un po’ casuale ci ha tagliato le gambe. I gol a inizio ripresa ce li siamo fatti raccontare, probabilmente Pattarello ha fatto due grandi giocate. Chiunque si sarebbe abbattuto, eppure abbiamo fatto il 4-2 e sfiorato il 4-3. Poi siamo rimasti in dieci per una doppia ammonizione molto dubbia su uno spalla-spalla di Remy, un giallo molto eccessivo: giocare 25 minuti in 10 è difficile per chiunque, figuriamoci contro una squadra fortissima, ma siamo rimasti in partita". "Ho cercato di mantenere l’equilibrio di ciò che di buono era stato fatto in precedenza – chiude –, con qualche piccola variazione legata all’Arezzo. Non sapere cosa accadeva in campo ha reso difficile gli adattamenti".