Le interviste. "Non era facile rimontare. La squadra ci crede»

Nel dopo partita Leonardo Menichini spiega così gli abulici 45’ iniziali: "E’ stato un primo tempo bloccato, nel quale ci siamo annullati a vicenda. Non siamo riusciti a creare situazioni di pericolo, qualche volta siamo ripartiti noi, ma tiri in porta zero. D’altronde la posta in palio era alta, sia per il Milan, che è da un po’ che non vince, sia per noi, perché venivamo da due sconfitte. La ripresa invece è stata più vivace e la gara si è sciolta un po’ perché comunque volevamo cercare di fare risultato. Anche se non dobbiamo dimenticarci che ci mancavano giocatori importanti come Cerretti, che si è rotto i legamenti, Vitali, che è ancora infortunato, e Guidi, che era squalificato. Così nel secondo tempo il Milan per 10’ si è fatto preferire, poi siamo usciti noi e nel finale forse meritavamo qualcosa in più. Direi che tutto sommato il pareggio non fa torto a nessuno, e credo che possa essere un risultato giusto".

"Riuscire a rimontare – ha proseguito l’allenatore del Pontedera - non era facile, e averlo fatto significa che la squadra ci crede, che sa che per raggiungere la salvezza ci vuole ancora tempo". Scendendo sulla prestazione dei singoli, il tecnico risponde alle domande su Mattia Sala, uno dei più attivi nella sua squadra: "E’ un ragazzo promettente, che sta facendo bene, soprattutto adesso che ha una collocazione come esterno, nella quale può rendere meglio perché sa lavorare nella fase di non possesso e proporsi nella fase di possesso. E’ un giocatore molto interessante, sa che deve migliorare, ma è un giocatore del nostro gruppo e dobbiamo aiutarlo a crescere. Credo che abbia l’umiltà per saper ascoltare". Poi Menichini torna sulla difficoltà del campionato, con il Pontedera che ha toccato quota 37 punti a 6 giornate dal termine: "Questo è un campionato molto complicato, dove l’ultima può battere la prima in classifica. Ciò lo rende da una parte bello e interessante, ma dall’altra fa stare tutti con le antenne ben dritte".

Stefano Lemmi