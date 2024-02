Le interviste: parlano i tecnici Calabro e Colavitto. "Due punti persi, ma la squadra è straordinaria»

Il gol di Saco al 94’ ha provocato tanta amarezza in Antonio Calabro, che nel post-gara si è espresso, senza alcun dubbio, sul concetto di bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno: "Se a 2 minuti dalla fine si è sul punto di vincere la 5ª partita di fila, su un campo difficile, contro una signora squadra, con infortuni e squalifiche da fronteggiare, dobbiamo parlare di due punti persi, soprattutto dopo una prestazione del genere. Il gol del 2-2 ? Un calo di tensione, con la difesa schierata. E questo crea ancora più dispiacere, sarebbe stato diverso se l’avessimo preso su una ripartenza".

Ma ci sono solo parole d’elogio per la squadra che ha comunque consolidato il 3° posto e viaggia al ritmo della capolista: "Dispiace perché stiamo facendo qualcosa di straordinario. In tanti erano in campo in condizioni precarie, Panico ha avuto un attacco influenzale nella notte, altri prendono antidolorifici. I ragazzi sono i primi ad essere amareggiati e arrabbiati, perché abbiamo avuto alcune buone occasioni in ripartenza per chiudere la gara. Sulla prestazione non ho nulla da recriminare, anche se si poteva difendere meglio: prendere 9 punti in 3 partite in una settimana sarebbe stato perfetto". Calabro ha disquisito anche sulla tattica di gioco e sul momento dell’Ancona: "A centrocampo eravamo in inferiorità numerica, sono stati bravi Finotto e Panico ad annullare il gap. Capezzi non giocava due partite intere da 5 o 6 mesi. Oggi è stato costretto a farlo. Colavitto ha cambiato modo di giocare, e solo i grandi allenatori lo fanno. Se non puoi fare quello che vuoi per portare a casa punti, devi adeguarti. Più che per fermare noi, Colavitto ha cambiato per il bene dell’Ancona".

"E’ il terzo risultato utile consecutivo – dice Gianluca Colavitto – è la seconda volta che andiamo sotto e raggiungiamo il pareggio. La squadra ha espresso un bel gioco contro la seconda miglior difesa del campionato. I ragazzi ci hanno messo tutto, muoviamo la classifica, ma ora questo pareggio va valorizzato nella prossima gara. I punti cominciano a valere triplo".