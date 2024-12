Le novità. Lo store in piazza del Popolo. E riapre la campagna abbonamenti

Idee regalo? Ci ha pensato il Ravenna che, da oggi, e fino al 30 dicembre, ha attivato un pop-up store dedicato ai propri tifosi, in Piazza del Popolo, dove sarà possibile trovare il merchandising giallorosso. La notizia del giorno è però anche la riapertura della campagna abbonamenti, ovvero la possibilità di sottoscrivere la tessera per il girone di ritorno. Gli abbonamenti includono le 8 gare casalinghe del ritorno al prezzo di 7. Oltre al risparmio economico, si eviteranno le code ai botteghini e si avrà la certezza del proprio posto allo stadio. L’abbonamento si propone appunto anche come una idea regalo. I tifosi potranno acquistare gli abbonamenti attraverso i canali Vivaticket, sia online, che nei punti vendita autorizzati. Con la ricevuta dell’acquisto, sarà possibile ritirare la tessera allo stadio Benelli lunedì prossimo, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17; poi, dal 7 al 10 gennaio, dalle 14 alle 17. La vendita degli abbonamenti terminerà il 10 gennaio.