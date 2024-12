Le pagelle. Accardi delude, si salva Greselin

CECCHINI 5. L’episodio del rosso condiziona la partita. Sbaglia i tempi d’uscita e travolge Petrelli lanciato a rete: espulsione a nostro avviso netta.

MAZZEI 6. Due interventi importanti in scivolata, poi la consueta garra in marcatura. Vicino anche al gol di testa nella ripresa.

POLVANI 6. Non sbanda anche se deve fronteggiare attaccanti di grande qualità. Non un pomeriggio memorabile, anche se sui gol subiti è incolpevole.

ACCARDI 5. Ammonito in apertura, co-responsabile del fallo da espulsione in quanto è lui a non chiudere in diagonale su Petrelli lanciato verso la porta.

CUOMO 5,5. Farinelli lo fa impazzire per tutta la partita e lui va spesso in difficoltà (23’ st STICKLER 6. Primi minuti in arancione senza acuti).

GRESELIN 6. Coglie il palo dopo nemmeno un minuto e dispensa qualità finché ha energie. Un perno.

MALDONADO 6. Gioca pochi palloni, poi viene sacrificato da Villa dopo l’espulsione di Cecchini (29’ pt VALENTINI 6. La punizione è sul suo palo, ma il tiro era veramente potente. Si supera su Macrì, ma non può niente sul tap-in di Graziani).

BASANISI 6. Nel complesso non sfigura, ci mette agonismo ed intensità come suo solito. Cala alla distanza come il resto della squadra (35’ st GRILLI SV).

MALOKU 5,5. Prova fumosa. Troppo morbido a centrocampo in occasione del vantaggio (35’ st BALLEELLO SV).

SPARACELLO 5,5. Pomeriggio difficile, chiuso nella morsa dei due centrali: non può incidere come fa di solito.

PINZAUTI 6. Finché c’è parità numerica gioca un discreto match e ha anche una bella chance in apertura (6’ st LARHRIB 6. Prova a suonare la carica con un paio di iniziative).

ALL. VILLA 5,5. Certo, la fortuna, non è davvero dalla sua. Qualche dubbio sul chiamare fuori Maldonado però c’è.

Michele Flori