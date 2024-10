Le pagelle. Achy, ingenuità da rosso. Lollo: una chiusura decisiva. Ricchi cambia la gara e serve l’assist. Farneti positivo

STACCHIOTTI 6 Incolpevole sul gol preso non deve compiere una parata vera e propria. Un paio di errori però in impostazione.

MOROSI 6 Grintoso, sta crescendo anche a livello di personalità.

ACHY 5 (nella foto) Il migliore della difesa fino all’ingenuità che gli costa l’espulsione. Un errore grave e non da lui anche perché macchia una prestazione solida.

CAVALLARI 6 Forse poteva fare meglio nell’occasione del gol subito. Concede poi poco altro.

DI PAOLA 6 Più fresco dei compagni dopo la tribuna di Poggibonsi ma meno lucido rispetto ad altre uscite.

PESCICANI 5,5 Subentra per dare qualcosa in più ma non riesce.

MASTALLI 6 Meglio rispetto alle ultime due uscite ma ancora lontano dalle prime uscite stagionale.

RICCHI 7 Cambia la gara facendo bene sia da terzino che da mezzala. È suo l’assist per il 2-1.

LOLLO 6,5 Risparmiato a Poggibonsi torna titolare ed alterna qualche buona cosa a errori di misura non da lui. Nel finale si abbassa a centrale difensivo e diventa decisivo.

FARNETI 6,5 Ci prova anche se non è fortunato. BIANCHI 6 Posizionato inizialmente dietro agli attaccanti fatica a trovare la posizione giusta. Poi cresce e va anche vicino al gol nel finale del primo tempo.

MASINI 6 Torna in campo e si fa notare per un paio di lanci.

BOCCARDI 6,5 Fa e disfa ma è nettamente il più pericoloso ed in palla dei suoi. Gli manca solo il gol. SEMPRINI 7 Sbaglia la prima occasione ma si riscatta subito dopo con una rete pesantissima.

GALLIGANI 6 Qualche lampo, un bel tiro al volo nel primo tempo.

CARBE’ SV Contribuisce all’assedio finale

ALL. BARBIERI 7 Sceglie bene i cambi.

ARBITRO RAINERI 6,5 Bene la gestione dei gialli. Nessun episodio particolare da segnalare.

g.d.l.