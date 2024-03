Le pagelle. Bene Petrungaro e Sorrentino, per Carosso una serata no

Borghetto 6 Torna titolare dopo quattro mesi e mezzi. Aveva azzeccato l’angolo sul rigore, sul secondo gol non può nulla. Per il resto ordinaria amministrazione.

Heinz 6 Prende un giallo dopo un minuto e mezzo, ma riesce comunque a contenere un cliente ostico come Martina.

Fort 5,5 Insieme al compagno di reparto non tiene testa all’attacco degli avversari.

Santi 5 Non riesce ad arginare Spagnoli. Vero che era in serata, ma l’attaccante non gli ha fatto vedere un pallone.

Carosso 4,5 Sul rigore degli avversari prima si fa bucare sul suo lato e poi fa fallo in area (dal 15’ st Petrelli 5,5 Perucchini fa un miracolo per negargli il gol, ma per il resto fa poco).

Malaccari 6 Corre tantissimo e scaglia anche un pallone in faccia a Marenco. Lo spirito del derby lo assimila benissimo (dal 15’ st Pistolesi 6,5 Spinge con veemenza e difende bene). Scorza 5,5 Partita di sostanza in interdizione, ma si fa vedere poco in impostazione e negli inserimenti (dal 38’ st Gianelli s.v.). Misuraca 6,5 Nel primo tempo factotum. Spesso molto basso per far girare la squadra. Ma quando si spinge in avanti è sempre pericoloso. Scende un po’ nel secondo dove non riesce a contrastare Spagnoli sulla rete del raddoppio. Rosso nel finale molto generoso da parte dell’arbitro.

Petrungaro 7 Bel duello con l’ex della partita Clemente. In fase offensiva è sicuramente quello che inventa di più, non riesce però a essere incisivo sotto porta (dal 38’ st Condello s.v.).

Giovinco 5 Si fa vedere poco e viene ingabbiato bene dalla difesa dell’Ancona. Non la sua miglior partita (dal 12’ st Marcandella 5 Quando trova gli spazi si accende, ma lo fa pochissime volte).

Sorrentino 7 Belle sponde, si spende tanto e quando può scalda i guantoni di Perucchini. Secondo gol consecutivo.

All. Stefano Protti 5,5 Mentre la Polizia tiene d’occhio la sua abitazione per vari ed eventuali, va ad Ancona e inizialmente legge una buona partita. Soffre nei primi venti minuti, poi la squadra cresce proprio quando gli animi della partita iniziano ad agitarsi.

Il rigore gli taglia le gambe dopo un finale di primo tempo in crescendo.

Fi. Ro.