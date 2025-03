Le pagelle. Bianchi si impegna, Suplja sfiora il gol nel primo tempo. Bene Giusti

GIUSTI 6,5 Bene nelle uscite soprattutto quelle basse. Non impegnato molto in altre situazioni.

MOROSI 6 Ottima una chiusura praticamente sulla linea. Bene in difesa, meno quando c’è da attaccare ma non è esattamente la specialità della casa.

HAGBE Sv Visto il grigione generale onestamente meriterebbe maggiore spazio a metà campo o nella nuova posizione di terzino.

ACHY 5,5 Qualche buona chiusura alternata ad errori evitabili anche di incomprensione coi compagni.

BIANCON 6 Mezzo voto in più del compagno solo per il palo preso nel primo tempo. In difesa qualcosa di troppo però concede.

DI PAOLA 5,5 Meno bene rispetto ad altre volte specie in fase di spinta dove non si vede praticamente mai.

MASTALLI 5 Torna titolare. E prosegue nella serie di prestazioni grigie sia da regista che da mezzala.

FARNETI 5 Subentra per gli ultimi venti minuti ma in pochi se ne accorgono.

BIANCHI 6 Uno dei pochi che almeno sembra metterci impegno e dedizione anche negli errori.

SUPLJA 6 Tatticamente è acerbo, senza dubbio. Ma è l’unico 2006 spendibile in questo momento. Vicino al gol nel primo tempo.

MASINI 5 Impalpabile. Ci mette impegno ma non basta.

CANDIDO 5,5 Insolitamente impreciso sia negli appoggi che sotto porta.

CARBE’ 5 Non riesce mai ad incidere. Unico pregio il primo giallo di Aprili procurato.

BOCCARDI 5,5 E’ il più pericoloso ma anche insolitamente egoista.

GALLIGANI 5 Poteva fare meglio ameno in due occasioni in area di rigore.

GIANNETTI 5 Vedi Masini.

ALLENATORE MAGRINI 5,5 La squadra gioca un primo tempo dignitoso ma l’atavico problema del gol è ormai irrisolvibile. I cambi sono peggiorativi.

ARBITRO DECIMO 5,5 Un paio di episodi dubbi da rivedere. Lascia troppo correre nella ripresa.

