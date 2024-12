Le pagelle. Bleve saracinesca. Oliana e Imperiale fanno muro

BLEVE 8. Prodigioso in diversi interventi che consentono alla squadra di mantenere il pareggio.

OLIANA 7. Partita difensiva importante al cospetto di una coppia d’attacco prestigiosa.

ILLANES 5,5. Una partita perfetta in marcatura sino all’episodio incriminato che lo toglie dal campo.

IMPERIALE 7. Rientro... imperioso del capitano che sciorina una prestazione maiuscola.

ZANON 5.5. Una sua leggerezza innesca l’azione che porta all’espulsione di Illanes. Si danna in difesa ma è poco lucido in avanti.

ZUELLI 6,5. Il gol di Finotto nasce da una sua invenzione. Dopo si limita a fare tanta legna in mezzo al campo (54’ CAPEZZI 6. Positivo l’impatto sul match cercando per tempi e interdizione).

SCHIAVI 6. Molto utile alla squadra in fase di interdizione anche se spesso non riesce ad essere efficace quando riconquista palla (78’ PALMIERI 6. Nel concitato finale dà una mano in mezzo).

GIOVANE 6. Primo tempo di grande prestanza fisica. Cala assieme ai compagni ad inizio ripresa (63’ CHERUBINI 6,5. Sbaglia le scelte in qualche contropiede ma il suo ingresso permette alla squadra di risalire e rifiatare: pressa e porta la palla nella metà campo avversaria).

CICCONI 6. Rimane sulle sue ma non concede neppure molto agli avversari.

FINOTTO 6,5. Ha il killer instinct nell’unica palla buona che gli capita. Per il resto lotta molto prendendosi qualche buon fallo (54’ COPPOLARO 6,5. Il suo è un rientro quasi obbligato nel quale mostra, comunque, di essersi ripreso bene. Concentrato e deciso negli interventi).

CERRI 5,5. Di buono nel suo primo tempo c’è la sponda nell’azione che porta al gol poi viene sistematicamente anticipato da Veroli (46’ SHPENDI 6. Una ripresa effervescente nella quale impegna la difesa avversaria, pur senza farle troppo male, e si sfianca nei ripiegamenti).

ALL. CALABRO 6,5. La sua Carrarese con un po’ di sofferenza ma esce indenne da uno dei campi più difficili della serie B.

Gianluca Bondielli