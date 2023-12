Le pagelle bluamaranto. Bomber Geraci regala la prima doppietta stagionale. Grandi prove di Anzilotti, Crecchi, Da Pozzo e Ricci

BARSOTTINI 6 Da un suo malinteso con Zambarda viene fuori il primo gol del Perignano. Poi sul secondo aveva parato benone.

BORGIA 6,5 Spinta meno prorompente ma comunque il suo lo fa sempre. Vince molti duelli fisici contro Sciapi e nel finale di sofferenza porta i palloni più lontano che può. Mestierante.

D’ALESSANDRO 6 Partita “da sportellate vere“ con clienti come Sciapi, Taraj e poi Raffi. Risoluto: tiene e non si innervosisce.

ZAMBARDA 6 Non si capisce con l’amico portiere Barsottini nella scena da cui sgorga il 2-1. Per il resto è quasi impeccabile.

CRECCHI 7 Si propone tanto a sinistra (nonostante sia un destro di piede... ma il mancino lo sta affinando sempre meglio) e combatte come un leone su tutti i palloni. In crescita continua.

ADAMI 6 Nella mediana tutta qualità del Camaiore lui mette la sua bella benzina, avendo un buon motore. Si vede ribattere un tiro. (dal 59’ Ricci 7 Subentra con il piglio che ogni allenatore vorrebbe vedere. Ripulisce un sacco di palle con la sua qualità. Una zanzarina vivacissima)

ANZILOTTI 7,5 Il migliore. Professore del centrocampo: intelligenza, posizionamento, tackle, fraseggio... ed il gol con tiro angolatissimo dal limite dell’area. SublimePalleggiatoreMancino.

DA POZZO 7 Il 45 che indossa come numero di maglia forse indica la quantità di polmoni che ha? Corre ovunque, mettendo alta qualità nelle giocate che fa. Suo l’assist per Geraci sul 3-1.

BIAGINI 6,5 Dà subito l’imbeccata con il passaggio vincente in occasione dell’1-0. Poi si sbatte parecchio, con la solita dedizione. (dall’82’ Arnaldi s.v.)

GERACI 7,5 Fa doppietta (... e poteva farne tre). Una sentenza dalle parti degli ultimi 16 metri di campo. Prende tante botte. (dal 74’ Imbrenda 6 Entra e subito alla prima palla che tocca in maglia bluamaranto va ad un passo dal gol di testa in tuffo)

KTHELLA 6,5 Ottimo lavoro nel cucire il gioco come spalla di Geraci. Viene incontro e si palesa come attaccante associativo. Sfiora il 4-1 in avvio di ripresa con bel diagonale. Rischia il rosso per fallo di reazione. (dal 59’ Amico 6,5 Ingresso vitaminico)

ALL.CRISTIANI-MENICHILLI 7 Uno guida dalla tribuna, l’altro dalla panchina. Il loro Camaiore è “una macchina da guerra“. E i cambi sono sempre azzeccati.

Simone Ferro