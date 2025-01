Le pagelle bluamaranto. Velani-Zambarda soldati. Amico lo trovi ovunque

BARSOTTINI 6 Parate non deve farne. In avvio gran numero in dribbling ad eludere Morelli.

BORGIA 6,5 Solito “treno“ che dà fisicità e sa crossare bene.

VELANI 7 Risoluto sull’uomo, come sempre. Da urlo l’intervento in tackle al 78’ per fermare il lanciatissimo Belluomini.

ZAMBARDA 7,5 Il migliore del match. Qualità nel piede, letture e cattiveria agonistica. Top!

BELLI 6,5 Nel clima da battaglia mostra di saperci stare.

AMICO 7 Tappa buchi, morde, attacca tutti: spazi e avversari. Porta ovunque i suoi tentacoli.

GRANAIOLA 6,5 Grande intelligenza calcistica (dal 79’ Kthella s.v. Spreca un contropiede)

ANZILOTTI 6,5 Altro sapiente lettore di situazioni. Chiama Carpita alla paratona in corner.

DA POZZO 6,5 Vivo e dinamico tra le linee, si allarga e crossa. (dal 57’ Nardi 6,5 Prende palo)

CHIARAMONTI 6,5 Lottatore indomito. Sbatte sulla traversa. (dall’85’ Bacci s.v. Acrobatico)

CORNACCHIA 6,5 Salta addosso al nemico. Ha tanta energia.