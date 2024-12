Le pagelle bluamaranto. Zambarda e Granaiola sono top. Chiaramonti è impressionante

BARSOTTINI 6,5 Trasmette sicurezza. Ora è pure diventato più calmo: sa gestire le sue emozioni. E tra i pali è difficile da superare. Migliorato anche nelle uscite. Ecco un altro "clean-sheet" portato a casa!

BORGIA 7 In campo nei duelli, quando il clima va verso la battaglia, lui sa sempre imporre "la legge del più forte"... che fisicamente è quasi sempre lui. Uomo-chiave per quello che trasmette in campo. E che strappo palla al piede sull’azione da cui viene il 2-0.

VELANI 6,5 Sempre attento e tosto sull’uomo. Un difensore come ne fanno più pochi in questo “calcio moderno“.

ZAMBARDA 7,5 Migliore dei suoi. Annulla il temuto Giacomo Rossi e poi anche Taraj. Capitano vero, di tempra guerriera, di lettura e qualità.

BELLI 6,5 Cresciuto tantissimo nel ruolo in cui si è adattato sempre meglio. Ha mentalità e atteggiamento. Bel 2005.

AMICO 6 Stavolta ’Il Polpo’ massese ruba meno l’occhio di altre volte. Il suo lavoro è sempre utilissimo alla squadra ma in questa occasione è “il meno meglio“ del rombo.

GRANAIOLA 7 Grande soccorritore davanti alla difesa. Si fa sempre trovare al posto giusto nel momento giusto. Bussola attivata per 90 minuti. Ed ha alzato la mentalità vincente di tutto lo spogliatoio. (dal 91’ Zavatto s.v.)

ANZILOTTI 6,5 Al rientro dalla squalifica e nonostante non fosse al meglio, aiuta tanto come secondo palleggiatore. E sfiora il gol (negatogli dalla bella parata di Serafini al 67’).

DA POZZO 6,5 Voto che è la media fra il 6 del primo tempo ed il 7 del secondo. Nel primo resta un po’ emarginato dalla partita. Nel secondo invece ha più spazio e lo sfrutta facendo tante ottime giocate.

NARDI 6,5 Ha il grosso merito di sbloccare l’incontro con una punizione dal limite che si procura ed infila dalla sua mattonella. (dal 77’ Kthella 6 Entra e fa il suo nel finale)

CHIARAMONTI 7,5 Centravanti animalesco e trascinante. Una bestia indomita che sbrana il nemico. Picchia i difensori, si sbatte, aiuta, tiene palla. Fa tantissimo lavoro. E gioca da leader. Ma soprattutto segna di continuo: che gol ha fatto?! (dall’86’ Bacci s.v.)

ALL. CRISTIANI 7 Era senza l’"arma-tattica" Cornacchia (squalificato) ma ha vinto la sua 12ª partita su 16 di campionato con pieno merito. È un tecnico super preparato.

Simone Ferro