Le pagelle. Ciocci, brutto errore. Perretta corre come un matto

CIOCCI 5,5. Mezzo voto in più perché salva il 5-5, ma l’errore che regala la punizione a due in area ai locali è clamoroso.

GUIDI 5. Carpani gli fa due gol.

ESPECHE 5. E’ serata no per la difesa...

CALVANI 5,5. Il meno peggio dei tre dietro. PERRETTA 6,5. Segna la sua prima rete stagionale e corre come un matto fino al 97’.

IGNACCHITI 6. Il giallo gli farà saltare il derby con l’Arezzo. PROVENZANO (39’ st) sv LOMBARDI 6,5 Deve uscire (per fortuna con le sue gambe) per una brutta caduta dopo un contrasto aereo. Bellissimo l’assist dell’1-1. BENEDETTI (4’ st) 6. Giochicchia a centrocampo, inserendosi poco in avanti.

ANGORI 6,5. Solita quantità industriale di cross in area. Nella ripresa gioca più basso. DELPUPO 8. La sua tripletta alla fine è la base per questo successo. Sale a quota 7 reti e diventa il nuovo bomber di squadra.

PELI (26’ st) 6. Sulla pericolosa punizione a due respinge sulla linea il primo tiro.

IANESI 6,5. Primo tempo di grande sostanza, ripresa con la rete (quinta personale) che sarà decisiva.

AMBROSINI (39’ st) sv GANZ 6. Resta a secco, ma conferma la buona intesa con i compagni. SELLERI (26’ st) 6. Entra e lotta da solo là davanti. All: CANZI 6,5. Si porta a casa i 3 punti, ma siamo sicuri che avrebbe voluto farlo in altra maniera.

s.l.