Le pagelle degli arancioni. Foresta sbaglia, Simeri spreca, Diodato fatica

CECCHINI 6. Impossibile pensare di intervenire sul gran tiro di Biagi che decide la gara. Altre parate non ne deve compiere…

MAZZEI 6. Pulito negli interventi difensivi, contiene con ordine le avanzate degli attaccanti locali.

POLVANI 6. Il movimento delle punte giallorosse fa sudare il capitano, che però ha la forza di non crollare mai e di tenere in piedi la retroguardia.

DONIDA 5,5. Non commette errori ma dei tre difensori è quello meno sicuro quando ha la palla tra i piedi.

KHARMOUD 5,5. Rrapaj è un cliente molto scomodo e lui difensivamente qualche spazio lo concede. Anche in avanti però non riesce a dare il cambio di passo (dal 22’ st BASANISI 6. Fa il suo portando brio ed intensità in mediana).

FORESTA 5. Scivola in occasione del gol e non accorcia su Biagi. Poca sostanza e soprattutto poca precisione nelle scelte in mediana (dal 22’ st MALOKU 6. Porta nuove energie sulla fascia mancina).

MALDONADO 6. Non può essere al top della forma ma offre comunque una prestazione sufficiente. Nonostante sia meno preciso del solito sui piazzati. (dal 33’ st GRILLI SV).

GRESELIN 6. Non incide ma dà sempre una soluzione di gioco. Dai suoi piedi nascono un paio di giocate che i compagni non riescono a capitalizzare.

DIODATO 5. Sulla sinistra fa fatica e lo si vede fin dall’inizio. Non riesce a incidere e soffre le iniziative di Milan (dal 40’ st STICKLER SV).

SPARACELLO 6. Il campo da battaglia del Benelli mette in risalto le sue doti da lottatore. Prezioso in più occasioni nel giocare spalle alla porta.

PINZAUTI 5,5. Sul piano dell’impegno non sfigura, ma in quanto a pericolosità non è sicuramente un pomeriggio che passerà agli annali (dal 25’ st SIMERI 5. Appena entrato ha una chance clamorosa sul sinistro, ma da pochi passi sparacchia alto la palla del possibile 1-1).

ALL. VILLA 6. Difficile rimproverare qualcosa al tecnico, se non forse la scelta di escludere Basanisi dal primo. La sua Pistoiese gioca alla pari della capolista, avrebbe meritato il pari.

Michele Flori