Le pagelle degli arancioni. Maldonado ispirato, Polvani una garanzia

CECCHINI 6. La Cittadella non si vede in attacco, pomeriggio tranquillo per lui che non deve mai sporcarsi i guanti.

MAZZEI 6. Torna in campo da titolare dopo oltre un mese, ma non sente la pressione. Pulito e deciso negli interventi difensivi.

POLVANI 6,5. Il capitano neutralizza i due pericolosi centravanti avversari con scioltezza. Ma ormai non è nemmeno più una notizia.

DONIDA 6. Confermato sul centro sinistra, disputa una gara attenta e senza sbavature, guadagnando la piena sufficienza.

STICKLER 6. Ci mette voglia e impegno, ma a volte difetta in precisione. Difensivamente tiene botta in modo discreto (dal 35’ st DIODATO SV).

FORESTA 6. La sua prima da titolare in arancione è una gara senza infamia e senza lode (dal 26’ st BASANISI 6. Benzina preziosa a centrocampo poco prima del raddoppio).

MALDONADO 7. In un pomeriggio apparentemente senza squilli ha il merito di mettere a referto due assist. Se andasse sempre così...

GRESELIN 6,5. Nel primo tempo sparacchia fuori un paio di tiri, poi cresce alla distanza. Nella ripresa è tra i più pimpanti.

KHARMOUD 6,5. Sgusciante sulla corsia sinistra, è tra gli uomini più in palla nelle file della Pistoiese (dal 26’ st MALOKU 6. Forze fresche sulla fascia mancina utili per amministrare).

PINZAUTI 7. Prosegue il magic moment del numero trenta, che indirizza la gara con un’incornata: ormai è un marchio di fabbrica (dal 44’ st GIOMETTI SV).

SPARACELLO 6. Stavolta si dedica prevalentemente a giocare per la squadra, senza piazzare acuti in area di rigore (dal 21’ st SIMERI 6,5. Il suo primo timbro in arancione è un concentrato di astuzia ed esperienza. Sperando che la serie non si fermi qui).

ALL. VILLA 6,5. Dopo una prima frazione con poche luci è bravo a scuotere la squadra all’intervallo. La Pistoiese vince ancora e, nuovamente, non subisce gol.

Michele Flori