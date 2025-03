Le pagelle degli arancioni. Pinzauti e Maldonado steccano

CECCHINI 6,5. Decisivo il suo guizzo nel primo tempo per evitare una clamorosa autorete.

DONIDA 6. Poco più di metà frazione in campo prima di essere sostituito per un problema fisico (dal 26’ pt DIODATO 6. Si dedica alla fase difensiva, prestazione sufficiente).

MAZZEI 6. Confermato al centro della retroguardia al posto di Polvani, contiene gli attaccanti biancazzurri con esperienza.

BERTOLO 6. In difesa si fa rispettare e palla al piede prova anche a proporsi in zona d’attacco.

STICKLER 5,5. Qualche iniziativa sporadica, ma non trova la continuità necessaria per far male (dal 21’ st MALOKU 6. Torna in campo dopo alcune gare da spettatore).

BASANISI 6,5. Ha il merito di decidere una partita difficilissima con un gioiello dal limite dell’area. (dal 41’ st GRILLI SV).

MALDONADO 5,5. Si limita al compitino, facendo spesso passaggi all’indietro e giocate scolastiche. Da lui è lecito attendersi di più.

BOCCIA 6. Sostituito a sorpresa all’intervallo dopo un primo tempo in cui aveva fatto vedere di essere sul pezzo (dal 1’ st GRESELIN 5,5. Impatto tutt’altro che positivo, sbaglia molte giocate elementari).

KHARMOUD 5,5. La voglia di mettersi in mostra non gli manca, la precisione nelle giocate invece sì. Pomeriggio grigio.

SIMERI 5,5. Svaria molto sul fronte offensivo per cercare palloni giocabili. Non si può dire che sia stata la sua giornata.

PINZAUTI 5. Impalpabile per tutto il primo tempo, non lo si vede praticamente mai. Rimane negli spogliatoi all’intervallo (dal 1’ st SPARACELLO 5,5. Combatte su tanti palloni sporchi ma in zona offensiva non fa quasi mai capolino).

ALL. VILLA 5,5. Non convince l’approccio con cui la Pistoiese scende in campo. Alla fine la vittoria arriva, ma gli arancioni faticano troppo per battere la penultima in classifica.