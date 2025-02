Le pagelle degli orange. Sparacello e Simeri, così no. Greselin in ombra

CECCHINI 7. In apertura ferma Mavanga e Papa con due buoni interventi, nel finale evita il ko neutralizzando il rigore di Gallo.

MAZZEI 5,5. Mavanga gli crea diversi problemi, lui non crolla ma qualche volta va in difficoltà contro la sua rapidità.

POLVANI 6. Come spesso succede, dalle sue parti gli attaccanti avversari transitano mal volentieri (dal 35’ st GRILLI SV).

DONIDA 5,5. Disputa una gara senza sbavature, ma è protagonista del contatto (dubbio) che porta al calcio di rigore.

STICKLER 6. Si accende con un paio di discese interessanti nel primo tempo, nella ripresa esce dal campo abbastanza presto (dal 9’ st DIODATO 6. Prova a dire la sua sulla destra con alcuni strappi).

GRESELIN 5. Impreciso in un pomeriggio in cui servirebbe la sua qualità. A volte entra nel vivo della manovra, ma non basta (dal 29’ st PINZAUTI 6. Difficile chiedergli di fare miracoli in poco più di un quarto d’ora).

MALDONADO 5,5. Dai suoi piedi parte spesso la manovra, ma gli manca lo spunto per incidere in modo determinante.

BOCCIA 5,5. Pomeriggio in ombra per il giovane ex Frosinone, che si fa vedere ben poco nella metà campo offensiva (dal 20’ st BASANISI 6. Nel finale fornisce la palla della vittoria a Simeri che però non trova la porta).

MALOKU 6. Prestazione ordinata e precisa del classe 2004, che nelle due fasi non si fa mai sorprendere (dal 46’ st KHARMOUD SV).

SPARACELLO 5. Come suo solito si impegna molto, ma la difesa locale lo tiene a bada senza troppi patemi.

SIMERI 5. La volontà non manca, la precisione sì. Allo scadere non sfrutta colpevolemente la chance per la vittoria che gli capita sui piedi.

ALL. VILLA 5. Passaggio a vuoto della Pistoiese che fallisce l’atteggiamento, uno dei tasti toccati maggiormente dal tecnico alla vigilia.

MF